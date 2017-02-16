لجنة الانضباط تبرئ الحارس زماموش وتعاقب ثلاثة لاعبين

تجنب حارس مرمى اتحاد الجزائر محمد لمين زماموش العقوبة بعد الاستماع إلى أقواله أمس الأربعاء من طرف لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة إثر الأحداث التي عرفتها نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام مستضيفه شباب قسنطينة (1-0) الخميس الفارط ،برسم الجولة ال19 من بطولة الرابطة الأولى.

وأعلنت رابطة كرة القدم على موقعها الإلكتروني الرسمي بأن لجنة الانضباط قررت طي ملف زماموش بعد أن قدم الأخير توضيحات بخصوص ما حدث.

بالمقابل، عاقبت اللجنة ذاتها ثلاثة لاعبين بالإيقاف لمباراة واحدة، ويتعلق الأمر بكل محمد بن يحيى (اتحاد الجزائر) و رشيد فراحي (مولودية وهران) وعنتر بوشريط (مولودية بجاية).

وأفاد المصدر ذاته أنه بعد الاستماع إلى طبيب مولودية سعيدة (الرابطة الثانية) أمس الأربعاء، فإن لجنة الانضباط ستعلن عن القرار النهائي بخصوص اللاعب وليد عبد اللي، من نفس الفريق والمتهم بتناول المنشطات، خلال جلسة الاثنين المقبل.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية