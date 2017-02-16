تشريعيات 2017: الإتحاد الأوروبي مستعد لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات

أعلنت مصالح الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الامنية فيديريكا موغيريني أن الإتحاد الاوروبي

"مستعد" لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في الـ 4 ماي 2017.

وأشارت ذات المصالح في بيان لها صدر عقب اللقاء الذي جمع بين موغيريني ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس الاربعاء في بروكسيل إلى أن "الإتحاد الاوروبي مستعد لإرسال بعثة من الخبراء لمراقبة الإنتخابات و إجراء تحليل للمسارالإنتخابي".

وحسب ذات المصادر فإن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية "ردت بالإيجاب على الدعوة التي أرسلها لعمامرة يوم الـ 22 جانفي المنصرم لمتابعة الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الـ 4 ماي 2017 بالجزائر".

واضاف البيان أن العلاقات بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر عرفت "تطورات جديدة مشجعة "منذ زيارة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى الجزائر في سبتمبر 2015".

وأفاد ذات المصدر أن "الممثلة السامية أعربت عن إرادة الإتحاد الأوروبي في تعزيز العلاقات مع الجزائر" مؤكدة أن الشراكة مع الجزائر ستكون حول أولويات التعاون المشتركة في إطار سياسة الجوار الاوروبية المجددة علما أن مجلس الشراكة سيصادق على هذه الاولويات في الـ 13 مارس ببروكسيل.

من جهة أخرى "أشادت موغيريني بالجهود التي تبذلها الجزائر في متابعة إتفاقيات السلام في مالي و الوساطة في ليبيا إلى جانب فاعلين إقليميين آخرين".

في هذا الصدد أوضح البيان أن "لعمامرة و الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي اتفقا على متابعة المشاورات بغية تعزيز الحوار والتعاون بينهما".

كما تطرق وزير الشؤون الخارجية و رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى المسائل المتعلقة بالتحديات الإقليمية المشتركة بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر على غرار الامن و مكافحة الإرهاب و الهجرة.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية