التعرف على هوية الإرهابيين الخمسة المقضى عليهم بولاية البويرة

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه تم التعرف على هوية الارهابيين الخمسة الذين تم القضاء عليهم إثر عملية نفذتها مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "تبعا للعملية المنفذة من طرف مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس 15 فيفري 2017 قرب بلدية العجيبة التابعة لولاية البويرة (الناحية العسكرية الأولى) والتي مكنت من القضاء على خمسة (05) إرهابيين واسترجاع خمسة (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ومنظار ميدان ولوحة للطاقة الشمسية وتسعة (09) هواتف نقالة، تم التعرف على هوية الارهابيين المقضي عليهم".

ويتعلق الأمر بكل من "ز.أحمد المكنى أحمد الغربي الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001، ش.ي.محمد المكنى عبد العزيز أبو ليث الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007، ب.نبيل المكنى أبو أنس الورقلي، ن.جيلالي المكنى أبو المثنى، ع.عصام المكنى المنذر، الذين كانوا قد التحقوا بالجماعات الإجرامية سنة 2008".

وتؤكد هذه العملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي والتي ما تزال متواصلة --يضيف البيان-- على "اليقظة الدائمة والمتواصلة للوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب وعلى الإصرار في القضاء على بقايا فلول الارهابيين".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية