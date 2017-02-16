تعيين بخوش علاش مديرا عاما بالنيابة للخطوط الجوية الجزائرية

تم هذا الخميس بالجزائر تعيين بخوش علاش مديرا عاما بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية خلفا لمحمد عبدو بودربالة الذي استدعي لمهام أخرى.

و تم تعيين علاش في هذا المنصب اثر اجتماع استثنائي للجمعية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ترأسها وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طالعي بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي و ممثل عن وزارة الصناعة و المناجم.

وفوضت الجمعية العامة للشركة عقب الأشغال مجلس الإدارة لانتخاب رئيسها وتعيين بخوش علاش كمدير عام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

و قدم طالعي بهذه المناسبة تشكراته لبودربالة على كل "المجهودات التي بذلها منذ تنصيبه على رأس هذه الشركة".

وكان بخوش قد تقلد عدة مناصب في الخطوط الجوية الجزائرية طيلة أكثر من 40 سنة حسب ما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية مسؤول في وزارة الأشغال العمومية و النقل.

وقد بدأ مسيرته المهنية في سنة 1975 في الشركة كطيار ثم ربان وعمل كذلك كمدرب للطيارين و كنائب مدير التكوين و مدير العمليات الجوية ليعين مديرا لقسم الاستغلال و نائبا للرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية.