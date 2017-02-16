مونية مسلم سي عامر: فوج عمل وزاري لمتابعة التنمية في مجال الطفولة

أحيت الجزائر هذا الخميس يوم الطفولة المغاربي تحت شعار "الاستثمار في الطفولة نقطة ارتكاز في تحريك التنمية المستدامة".

في هذا الصدد كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر خلال مراسم افتتاح تظاهرة الاستثمار في الطفولة عن تنصيب فوج عمل وزاري لبناء صرح متابعة الطفولة .

وقالت الوزيرة بأن فوج العمل هذا سيعمل على تقديم تثمين قدرات ومواهب الطفولة من خلال توحيد المبادرات القطاعية لأجل تحريك التنمية المستدامة في دول المغرب العربي.

وخصصت أجنحة خلال التظاهرة لمشاريع مصغرة محورها "الطفل" بعيدا عن مخاطر استعمال الانترنيت" شكلت حماية لحماية الطفل اعتمادا على نفسه .

وقد حضر التظاهرة الممثل الدائم لمكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر الذي اعتبر المبادرة بالمنبر الذي يعبر عن طموح الطفل في المغرب العربي .

كما جددت وزيرة التضامن تأكيدها على ضرورة المسؤولية الجماعية التي تقتضي منا ترقية الاهتمام المشترك من خلال دعم العمل الناجح في مجال الاتصال وتبادل الزيارات والوثائق وصولا إلى عمليات التوأمة.