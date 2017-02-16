إشغال اللجنة الجزائرية السعودية ال12 تتوج بالتوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات

توجت أشغال اللجنة الجزائرية السعودية الثانية عشرة هذا الخميس بالتوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون وشراكة في مختلف المجالات. وكشف وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب عن عقد لقاء شهر أكتوبر القادم بالجزائر لتقييم توصيات اللجنة.

وقد أسفرت هذه اللجنة عن عديد التوصيات الهادفة إلى تجسيد المشاريع الثنائية ميدانيا.

ويقول وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب في هذا الصدد: "إن اجتماع هذه اللجنة يبشر بالخير حيث أن عدة قطاعات استطاعت التوصل إلى اتفاق مع الجانب السعودي".

من جانبه أكد وزير الاستثمار والتجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي"وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز الاستثمار المشترك في مختلف القطاعات كما أكد أن التواصل بين الجانبين الجزائري والسعودي سيفعل أكثر وان نتائجه ستكون ايجابية وتعود بالفائدة على الطرفين".

وقد اتفق الجانبان في ختام هذا اللقاء على تكثيف اللقاءات والمشاورات لتذليل كافة العراقيل التي يمكن أن تواجه تنفيذ المشاريع،وترقية العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية