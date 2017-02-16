الجزائر تستعيد حصتها السابقة في الحج المقدرة بـ 36 ألف حاج

استعادت الجزائر حصتها السابقة في الحج خلال الموسم المقبل والمقدرة بـ 36 ألف حاج حسب بيان لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف نشر هذا الخميس.

و جاء قرار استعادة الجزائر لحصتها السابقة في الحج بعد اللقاء الذي جمع اليوم بالعربية السعودية وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بنظيره السعودي حمد صالح بن طاهر بنتن, يوضح البيان.

وكانت حصة الجزائر انخفضت إلى حدود 28.800 حاج في السنوات الأخيرة بسب أعمال التوسعة التي عرفها مسجد الحرام بمكة المكرمة.

للإشارة يقوم حاليا وزير الشؤون الدينية والأوقاف بزيارة للسعودية على رأس وفد هام وذلك في إطار التحضيرات الجارية للموسم الحج القادم .