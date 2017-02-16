مساهل يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الموزمبيق حاملا رسالة إلى الرئيس بوتفليقة

استقبل وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم الخميس بالجزائر السيد ارنيستو تونيلا المبعوث الخاص للرئيس الموزمبيقي الذي سلمه رسالة من رئيس الموزمبيق فيليب نيوسي الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و عقب هذا اللقاء صرح السيد تونيلا للصحافة أنه جاء إلى الجزائر مبعوثا خاص لرئيس جمهورية الموزمبيق للتعبير عن "تقديرنا للحكومة الجزائرية نظير الدعم الذي تقدمه لبلدنا".

وأكد يقول "لدينا علاقات تاريخية تعود إلى كفاح الموزمبيق من أجل الاستقلال و هي علاقات جيدة" مضيفا أن حكومة بلده تود العمل مع الجزائر للاستفادة من "هذه العلاقات الجيدة" من أجل ترقية العلاقات الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الشعبين".

و من جهته أوضح السيد مساهل أنه تطرق مع السيد ارنيستو تونيلا إلى العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين و الإرادة المشتركة في دعمها لاسيما في المجال الاقتصادي انطلاقا من العلاقات التاريخية المتينة".

و أضاف السيد مساهل أن هذا ينم عن "الإرادة المشتركة" للبلدين في إعطاء الأولوية للتعاون الافريقي و جنوب-جنوب, خاصة في مجالات الطاقة و الفلاحة و الصناعة, مذكرا أن الجزائر تخصص سنويا منحا دراسية للطلبة من الموزمبيق.

و أكد السيد مساهل أيضا أنه تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في إفريقيا سيما في بلدان جنوب القارة الافريقيا و كذا الوضع في ليبيا و مالي مشيرا في ذات السياق أن وفدا من الموزمبيق سيحل بالجزائر في الأسابيع المقبلة.