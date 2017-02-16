البنك العالمي يؤكد ريادة الجزائر في مجال الطاقة المستديمة

أبرز تقرير جديد للبنك العالمي نشر يوم الاربعاء بواشنطن الجزائر كأحد البلدان الرائدة في مجال الطاقة المستديمة ضمن مجموعة البلدان النامية.

حسب دراسة معنونة "المؤشرات التنظيمية من أجل طاقة مستديمة" تمكنت الجزائر من فرض نفسها كأحد الرواد في مجال الطاقة المستديمة حيث صنفت ضمن 45 بلدا في العالم سطرت سياسات طاقوية قوية.

اضافة الى الجزائر ذكر التقرير جنوب افريقيا ومصر عن القارة الافريقية والصين والهند و ماليزيا في القارة الاسيوية.

تناولت الدراسة بالبحث سياسات 111 بلد في ثلاثى مجالات تخص الاستفادة من الطاقة و النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة.

بمجموع 69 نقطة على 100 حصلت الجزائر على العلامة القصوى (100 نقطة) بالنسبة لمؤشر الاستفادة من الطاقة و 55 نقطة عن النجاعة الطاقوية و 51 نقطة بالنسبة لتطوير الطاقات المتجددة.

و احتلت الموقع الاول ضمن البلدان التي جمعت بين 67 و100 نقطة المسماة المنطقة الخضراء حسب الترتيب الذي يضم منطقتين صفراء وحمراء.

و لاحظ البنك العالمي أن تمكن هذه البلدان من تسجيل هذا المنعطف يعني ان مجموع مناطق العالم لاسيما إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء بوسعها تحقيق نتائج أحسن.

يذكر ان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء هي المنطقة التي تسجل أضعف نسبة كهربة في العالم حيث لا يستفيد قرابة 600 مليون شخص فيها من الكهرباء.

من جهة أخرى أبرز تقرير البنك العالمي الاجراءات العديدة التي تم اتخاذها في سبيل ترقية الطاقات المتجددة مشيرا الى أن الاشكال لا يتعلق بوجود مصادر الطاقات المتجددة و انما في إدماج قدرات محطات توليدها ضمن النظام الكهربائي حتى تساهم في انتاج الكهرباء.

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي مهماه بوزيان أن الجزائر تمتلك اكثر من 27 بالمئة من الكمون الشمسي في منطقة اللبحر الابيض المتوسط وهو ما يعادل ربع الكمون مضيفا ان الجزائر اطلقت مناقصة دولية لانتاج الطاقات المتجددة مؤكدا ان الجزائر ستصل قريبا الى معدل انتاج يصال الى 8 الاف ميغاواط من الطاقة الشمسية.