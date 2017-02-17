سيناتور روسي يشيد بموقف الجزائر "الحكيم و الرّصين" بخصوص النزاع في سوريا

نوه عضو مجلس فدرالية روسيا زياد سبسبي بالطرح الجزائري حيال النزاعات و أشاد بموقفها 'الحكيم و الرصين" بخصوص النزاع في سوريا الذي بلغ حاليا مرحلة متقدمة في مسار التسوية.

في تصريح له على هامش مائدة مستديرة حول سوريا عقدت مساء امس الخميس بروسيا أكد السيناتور الروسي ذو الأصل السوري قائلا "أود ان اعرب عن امتناني للجزائر و للشعب الجزائري على الموقف الحكيم و الرصين المعتمد إزاء المسألة السورية".

و كان وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية عبد القادر مساهل قد أكد خلال أشغال الدورة الرابعة لمنتدى الأعمال العربي-الروسي الذي نظم في الفاتح فبراير في أبو ظبي أن "الجزائر تأمل في إحلال الأمن و السلم في هذا البلد بواسطة حل سياسي يجمع السوريين حول أرضية وفاق تسمح لهم بتوحيد صفوفهم في وجه التنظيمات الإرهابية المقيمة في سوريا".

و قال مساهل حينها أن "الجزائر وعلى ضوء التطورات السريعة في سوريا تأمل في أن تفضي مفاوضات أستانة الى تسوية نهائية لهذه الأزمة التي قوضت البنى

التحتية السورية و خلفت العديد من الضحايا".

و كان زياد سبسبي و هو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس فدرالية روسيا (مجلس الشيوخ) قد تحدث عن وضع كارثي على الصعيد الإنساني في سوريا منددا بنقص المساعدات الإنسانية من طرف بعض البلدان.

و قال السيناتور الروسي انه وقف خلال العديد من الزيارات آلة سوريا على مأساة إنسانية موضحا أن أزيد من 13 مليون سوري يعيشون كلاجئين في بلدهم.

و قال سبسبي استنادا إلى إحصائيات منظمة الأمم المتحدة لسنة 2016 ان 6,12 مليون سوري بحاجة لمساعدة مباشرة من بينهم 5ر6 ملايين طفل تلزمهم مساعدات في مجال الصحة. كما أن أزيد من 10 ملايين شخصا لا يحصلون على الماء.