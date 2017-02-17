قوات الجيش الوطني الشعبي تقضي على 9 إرهابيين بولاية البويرة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح هذا الجمعة من القضاء على تسعة (09) إرهابيين وضبط خمسة (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و ثلاثة (03) بنادق نصف آلية وكمية من الذخيرة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ففي إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى, تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القضاء على تسعة (09) إرهابيين وضبطت خمسة (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و ثلاثة (03) بنادق نصف آلية وكمية من الذخيرة.

وقد ارتفعت حصيلة هذه العملية المتواصلة إلى تحييد 14 إرهابيا واسترجاع 13 سلاحا ناريا وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

و"تأتي هذه العملية النوعية والنتائج الحاسمة لوحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد مرة أخرى على قوة عزم وإصرار قواتنا على القضاء على هذه "الشراذم المجرمة وعلى ظاهرة الإرهاب في بلادنا " يضيف البيان.