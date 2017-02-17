الأمن يفكك أربع شبكات لترويج الكوكايين تنشط في عدة ولايات من الوطن

تمكنت الوحدات المختصة لمصالح الأمن بعد عملية ترصد ومتابعة دقيقة دامت لأسابيع في 04 عمليات متفرقة بعدة ولايات من الوطن من تفكيك 04 شبكات تتاجر بالمخدرات.

وأوضح بيان لذات المصالح صدر هذا الجمعة بأن الوحدات المختصة لمصالح الأمن في إطار مكافحة الاتجار غير شرعي بالمخدرات قد تمكنت في 04 عمليات متفرقة من تفكيك 04 شبكات كانت تنشط بكل من ولاية برج بوعريريج والجزائر العاصمة ووهران وعين تموشنت.

ويشتبه أفراد هذه الشبكات المتكونة من 11 فردا من بينهم امرأتان في ارتباطهم بشبكات إجرامية تتاجر في المخدرات الصلبة، كما سمحت هذه العمليات من حجز 152.5 غرام من الكوكايين و04 أكياس صغيرة معبأة بهذه المادة واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية والأجنبية يقدر بـ 70000 دج و4055 أورو.

وقد تمكنت ذات المصالح من خلال هذه العمليات من الإطاحة بعناصر الشبكة الإجرامية في حالة تلبس مع حجز هذه السموم التي كانت موجهة للترويج في الأوساط الشبانية.