توقيف 07 أشخاص في قضايا المخدرات وتهريب السيارات بوهران

تمكنت مصالح الأمن الولائي نهاية هذا الأسبوع بوهران من توقيف 07 أشخاص تورطوا في قضايا المتاجرة بالمخدرات وسرقة وتهريب السيارات، حسبما علم اليوم الجمعة لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

وقد نجح عناصر فرقة مكافحة المخدرات للأمن الولائي بوهران من وضع حد لنشاط شخصين يبلغان من العمر 23 و25 سنة أحدهما مسبوق قضائيا حيث ضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات الصلبة يقدر وزنها بنحو 60 غراما من مادة الكوكايين.

وقد تمت هذه العملية بناءا على استغلال معلومات مكنت من حجز هذه الكمية من المخدرات داخل منزل مؤجر من قبل أحد المتورطين أين تم ضبط أيضا ميزان الكتروني عليه أثار مسحوق أبيض (الكوكايين) وصحن زجاجي وقصاصات بلاستيكية مهيأة للتعبئة بالمخدرات بينما تم حجز كمية أخرى من مادة الكيف المعالج وسيارة ومبلغ مالي يشكل جزء من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

ومن جهة أخرى تم الإيقاع بشخصين في عملية أخرى ضبطا متلبسان في الترويج للأقراص المهلوسة أين عثر لديهما مبالغ مالية من جراء بيعهما لهذه المواد المحظورة.

وفي إطار عمليات مكافحة سرقة وتهريب وتزوير السيارات عالجت مصالح الأمن الولائي لوهران قضية تشكيل جمعية أشرار التي اختصت في هذا الميدان الإجرامي حيث مكنت العملية من توقيف شخصين أحدهما مسبوق قضائيا.

وقد أتاحت هذه العملية التي مكنت من وضع حد لنشاط عصابة كانت تحترف سرقة وتهريب السيارات مع التزوير واستعمال المزور في وثائقها الإدارية استرجاع مركبة محل سرقة وحجز بعض الوسائل التي كان يستعملها أفراد العصابة في نشاطهم الإجرامي على غرارجهاز محظور يستعمل في فك شفرات نظام فتح وغلق المركبات.

كما أوقف شخص أخر يبلغ من العمر 23 سنة تورط في سرقة لواحق المركبات حيث ضبط في حالة تلبس أثناء دورية أمنية لمصالح الشرطة بوسط مدينة وهران