الجزائر تقدم مساعدة إنسانية لليبيا

قدمت الجزائر مساعدة إنسانية متكونة أساسا من 30 طن من المواد الغذائية موجهة لسكان ليبيا القاطنين في الحدود،حيث تم نقلها وتسليمها هذا الجمعة، حسبما أكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

"تضاف هذه المساعدة الجديدة التي قررتها الحكومة الجزائرية إلى التفاتات تضامنية أخرى خصصها بلدنا تجاه الشعب الليبي الشقيق والجار الذي يواجه وضعا صعبا نظرا لتواصل الأزمة التي يتخبط فيها منذ عدة سنوات"، يفيد نفس البيان.

"وفي هذا السياق تعتزم الجزائر مواصلة جهودها الدائمة والمتواصلة تجاه جميع الأطراف الليبية من اجل وضع حد للخلافات التي يواجهونها في إطار حل سياسي من خلال حوار شامل والمصالحة الوطنية"، حسبما أكده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية