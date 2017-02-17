العراق: إرتفاع عدد ضحايا تفجير منطقة البيان جنوب بغداد إلى 51 قتيلا

إرتفع عدد ضحايا التفجير الذي إستهدف يوم أمس الخميس, معارض للسيارات بمنطقة /البياع/ جنوبي بغداد بواسطة سيارة مفخخة كانت مركونة إلى51 قتيلا و55 جريحا.

وأضافت مصادر طبية, وأخرى أمنية, في تصريحات متطابقة اليوم الجمعة, إن عدد ضحايا التفجير ارتفع ليبلغ 51 شخصا, كما بلغ عدد المصابين 55 شخصا من بينهم مصابون يعانون اصابات بالغة ويواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن عدد ضحايا العملية ما يزال مرشحا للارتفاع بالنظر إلى خطورة الاصابات التي طالت بعض الأشخاص الذين كانوا في المكان.

وكانت السلطات العراقية أعلنت يوم أمس عن مقتل 45 شخصا وإصابة 49 آخرين في إنفجار سيارة مفخخة وسط معارض للسيارات جنوب بغداد.

