الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم (الجولة ال20): فــوز ثمين لدفاع تاجنانت أمام شباب قسنطينة (1-0)

سجل دفاع تاجنانت فوزا ثمينا على شباب قسنطينة بنتيجة (1-0)،الشوط الأول (0-0) في لقاء مقدم عن الجولة ال20 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة موبيليس لكرة القدم جمع بينهما هذا الجمعة بتاجنانت،هذا وسجل الهدف الوحيد للقاء،اللاعب دمان في الدقيقة (75).

بعد هذا الفوز، يبتعد الدفاع مؤقتا عن منطقة الحمراء،حيث التحق بشباب باتنة في المركز ال 12بمجموع 20 نقطة،فيما يبقى شباب قسنطينة في المركز 11برصيد 21 نقطة. وكانت المباراة الافتتاحية لهذه الجولة،جمعت أمس الخميس، نصر حسين داي باتحاد الحراش، وانتهت بفوز النصرية بنتيجة عريضة (3-0).

وستجرى باقي مقابلات هذه الجولة يومي السبت والإثنين.

النتائج الجزئية: الخميس 16 فبراير:

نصر حسين داي - اتحاد الحراش 3-0

الجمعة 17 فبراير:

دفاع تاجنانت - شباب قسنطينة 1-0

يوم السبت 18 فبراير (سا 00ر16):

سطيف : وفاق سطيف - اتحاد بلعباس

يوم الاثنين 20 فبراير (سا 00ر16):

الجزائر (5 جويلية): اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد

المباريات المؤجلة:

مولودية وهران - مولودية الجزائر

شبيبة الساورة - سريع غليزان

شباب باتنة - شبيبة القبائل

مولودية بجاية - شباب قسنطينة

الترتيب نقاط لعب

1 . مولودية الجزائر 34 18

2 . اتحاد بلعباس 33 19

3 . وفاق سطيف 32 18

4 . مولودية وهران 29 19

-- . أولمبي المدية 29 19

6 . اتحاد الجزائر 28 18

- . نصر حسين داي 28 19

8 . شبيبة الساورة 27 19

9 . اتحاد الحراش 26 20

10. شباب بلوزداد 23 18

11 . شباب قسنطينة 21 20

12 . شباب باتنة 20 19

--. دفاع تاجنانت 20 19

14. شبيبة القبائل 17 17

--. سريع غليزان 17 18

16. مولودية بجاية 13 18.

الـمصـدر: وكـالـة الأنـبـاء الـجـزائـريــة