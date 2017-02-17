بطولة إفريقيا (سباق على الطريق/ فردي- أواسط): ميدالية ذهبية حمـزة منصوري

فاز الدراج الجزائري حمزة منصوري هذا الجمعة بالميدالية الذهبية للسباق على الطريق أواسط، في إطار بطولة إفريقيا على الطريق للدراجات الجارية بمدينة الأقصر المصرية.

وسجل منصوري في السباق الذي جرى على مسافة 99 كيلومترا توقيتا قدره 2سا 31د 03 ج متقدما على الجزائري الأخر أسامة شبلاوي والمغربي عبد الله لوكيلي.

هذه الذهبية هي الثانية لحمزة منصوري بعد تلك التي توج في السباق ضد الساعة (فردي -أواسط) يوم الأربعاء.

ويتضمن برنامج هذه الطبعة التي تتواصل إلى غاية 18 فبراير، ثلاثة اختصاصات: سباقان ضد الساعة حسب الفرق والفردي- نخبة (رجال وسيدات)،أواسط (إناث وذكور) واقل من 23 سنة، بالإضافة إلى سباق على الخط - نخبة ( رجال وسيدات)، أواسط ( إناث وذكور) واقل من 23 سنة.

وللتذكير، نظمت النسخة الأخيرة 2015 بمدينة الدار البيضاء المغربية، بمشاركة 31 بلدا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية