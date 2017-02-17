الرابطة الثانية (الجولة 21) : سقوط مفاجئ لنادي بارادو وشبيبة بجاية تسترجع الوصافة

مني الرائد نادي بارادو بهزيمة مفاجئة على أرضية ميدانه أمام غالي معسكر (0-1)، فيما إستعادت شببية بجاية المرتبة الثانية بعد هزمها أمل بوسعادة (3-0) مقلصة الفارق الذي يفصلها عن المتصدر إلى تسع نقاط لحساب الجولة 21 من الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم"موبيليس"التي لعبت اليوم الجمعة.

ودخل نادي بارادو المباراة في ثوب مرشح بقوة للظفر بالنقاط الثلاث لكن كرة القدم أكدت مرة أخرى عدم إعترافها سوى بواقع المستطيل الأخضر ليتكبد بارادو الخسارة الثانية فقط منذ إنطلاق الموسم.

وعاد غالي معسكر بالزاد كاملا من تنقله إلى العاصمة بفضل هدف وحيد حمل توقيع هاشم من ضربة جزاء (66) جعله يرتقي إلى المرتبة العاشرة ب 27 نقطة، فيما تجمد رصيد بارادو عند النقطة 44.

بالمقابل، لم تمنح الشبيبة البجاوية أدنى فرصة لضيفها أمل بوسعادة (3-0) وحسمت نقاط اللقاء خلال المرحلة الأولى بفضل وناس (10) و ربوح (42) ثم إصابة من توقيع دريفل (90+1ج) لتلتحق بالوصافة بمجموع 35 نقطة.

من جهته، حقق اتحاد بسكرة تعادلا ثمينا بطعم الفوز بعيدا عن قواعده أمام مولودية العلمة (1-1)، فبعد تقدم المحليين بهدف من بوحربيط (59) تمكن بلغربي من التعديل في الوقت بدل الضائع (90+4).

وتواصل نزيف النقاط بالنسبة لأهلي برج بوعريرج المتعثر بميدانه أمام الجار جمعية الخروب. و رد بوخاري (52) على هدف الزوار الذي سجله غراب خلال الشوط الأول (26).

ولم تفوت شبيبة سكيكدة فرصة إستقبال جمعية وهران لتنتصر بنتيجة مريحة (3 -1)) بثنائية من إمضاء شنيقر (5 و 78 ض ج) إضافة لهدف خزري (26). الإصابة الوحيدة للجمعية الوهرانية جاءت من بلعريبي في الدقيقة (57).

هدف وحيد سجله شيخ حميدي من ضربة جزاء (84) كان كافية لمولودية سعيدة من أجل تسجيل فوز مهم على حساب جمعية الشلف (1-0) أبعدها مؤقتا عن منطقة الخطر.

وعرف لقاء مؤخرة الترتيب فوزا صعبا لشباب عين فكرون على وداد بوفاريك بنتيجة (1-0). وحافظ المحليون على هدف التقدم من بوكاروم في الربع ساعة الأول لغاية الصافرة النهائية للحكم.

وتختتم الجولة 21 يوم غد السبت بداربي المتيجة بين اتحاد البليدة وأمل الأربعاء الذي سيكون ملعب مصطفى تشاكر مسرحا له.

النتائج الجزئية والترتيب:

الجمعة:

مولودية سعيدة - جمعية الشلف 1 - 0

نادي بارادو - غالي معسكر 0 - 1

مولودية العلمة - اتحاد بسكرة 1 - 1

شباب عين فكرون - وداد بوفاريك 1 - 0

شبيبة سكيكدة - جمعية وهران 3 - 1

أهلي برج بوعريرج - جمعية الخروب 1 - 1

شببية بجاية - أمل بوسعادة 3 - 0

السبت (00ر15):

بالبليدة ( مصطفى تشاكر) : اتحاد البليدة - أمل الأربعاء

الترتيب نقاط لعب

1. نادي بارادو 44 20

2. شبيبة بجاية 35 21

3.إتحاد بسكرة 34 21

4. إتحاد البليدة 32 20

5. شبيبة سكيكدة 30 21

6. أهلي برج بوعريريج 29 21

7. أمل بوسعادة 28 21

--. مولودية سعيدة 28 21

9. غالي معسكر 27 21

10. جمعية الشلف 25 21

--. جمعية وهران 25 21

--. وداد بوفاريك 25 21

13. شباب عين الفكرون 24 21

14. جمعية الخروب 22 21

15. مولودية العلمة 19 20

16. أمل الأربعاء 13 20.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية