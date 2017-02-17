الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي في باكستان

أفاد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف اليوم الجمعة أن الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس ضريحا صوفيا في باكستان.

و قال بن علي شريف ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الدامي الذي استهدف أمس ضريحا صوفيا في مدينة سيهوان (باكستان) مضيفا أن هذا العمل الشنيع الجديد يستوقف مجددا المجتمع الدولي بشان ضرورة عمل موحد و عاجل و ملائم لاحتواء الخطر المتجدد الذي يمثله الإرهاب في مختلف مناطق العالم.

وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية قائلا إذ نذكر إدانتنا الصريحة للإرهاب فإننا ننحني أمام أرواح الضحايا الذين سقطوا في هذا الاعتداء و نتقدم بتعازينا الخالصة لعائلاتهم. كما نعرب عن تعاطفنا و تضامننا مع الشعب والحكومة الباكستانيين الشقيقين.

من جهة أخرى كشفت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف ضريحا صوفيا في مقاطعة السند جنوب البلاد، يوم أمس الخميس، إلى 88 قتيلا.

وذكرت وزارة الصحة في السند أن 343 شخصا أصيبوا في التفجير، منهم 76 في حالة حرجة. وتفقد رئيس الوزراء نواز شريف، وقائد الجيش قمر جاويد باجوا، ضحايا التفجير بالمستشفى، ووجه شريف السلطات الصحية بتقديم أفضل علاج طبي ممكن للجرحى.

وكانت إدارة العلاقات العامة بالجيش، قد أفادت في بيان لها، أن الأنشطة الإرهابية تنفذ بناء على توجيهات من قوى عدائية خارجية، مما ادى إلى تقرير الجيش الى إغلاق الحدود الباكستانية الأفغانية وذلك لأسباب أمنية. وأستدعى الجيش مسؤولين بالسفارة الأفغانية إلى مقر القيادة العامة للجيش صباح اليوم، وسلموهم قائمة ب76 إرهابيا يختبئون في أفغانستان

المصدر: الإذاعة الجزائرية.واج