الرئيس الصحراوي : المغرب مستمر في حملته التصعيدية بالاراضي المحتلة

دعا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية السيد إبراهيم غالي ، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تطبيق مخطط التسوية ألأممي في الصحراء الغربية.

وخلال لقاء مع التلفزيون الجزائري من مخيمات اللاجئين الصحراويين، أكد الرئيس الصحراوي استمرار المغرب حملته التصعيدية في الأراضي الصحراوية المحتلة، منتهكا وقف إطلاق النار الذي وقع عليه الطرفان سنة 1991.

، عبر الأمين العام لجبهة البوليساريو عن أمله في أن يدعم مجلس الأمن بعثة المينورسو كي تقوم بمهامها وتتحمل مسؤولياتها في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وفي الصدد، لفت غالي إلى إمكانية انفلات الوضع في أي لحظة طالما أن الاحتلال مصرا على خرق القانون الدولي باستفزاز الصحراويين في المناطق المحتلة.

وحول دور الأمين العام الأممي الجديد وموقف جبهة البوليساريو ، أعرب غالي عن ثقته في أن يسرع السيد أنطونيو غوتيريس مجهودات الأمم المتحدة في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.

وأكد الرئيس الصحراوي أن بناء الدولة الصحراوية المستقلة سيساهم في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية