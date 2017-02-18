المحترف الأول،الجولة الـ 20: وفاق سطيف يفوز على اتحاد بلعباس (1-0) ويعتلي الصدارة مؤقتا

تغلب وفاق سطيف على اتحاد بلعباس بنتيجة (1-0) الشوط الأول (0-0) لحساب الجولة الـ20 من بطولة الرابطة الاولى المحترفة موبيليس لكرة القدم جمع بينهما اليوم السبت بسطيف.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة اللاعب ناجي في الدقيقة (68) وذلك بعد 5 دقائق من دخوله أرضية الميدان.

بهذا الفوز يفتك وفاق سطيف كرسي الريادة من مولودية الجزائر بمجموع 35 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الرائد السابق (34 نقطة) فيما يتقهقر اتحاد بلعباس للمركز الثالث ب33 نقطة.

وقد تم طرد لاعبين اثنين في الدقيقة (25) من الشوط الأول, و هما أمقران من الوفاق و سيدهوم من اتحاد بلعباس.

وكانت الجولة الـ 20 قد عرفت اجراء مباراتين في اليومين الماضيين جمعت الأولى نصرحسين داي باتحاد الحراش (3-0) والثانية دفاع ناجنانت بشباب قسنطينة (1-0).

وستجرى المباراة الأخيرة بعد غد الإثنين بين شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر فيما أجلت 4 مباريات إلى موعد لاحق.

النتائج الجزئية:

الخميس 16 فيفري :

نصر حسين داي - اتحاد الحراش 3-0

الجمعة 17 فيفري

دفاع تاجنانت - شباب قسنطين 1-0

يوم السبت 18 فيفري :

وفاق سطيف - اتحاد بلعباس 1-0

يوم الاثنين 20 فيفري (سا 00ر16):

الجزائر (5 جويلية): اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد

المباريات المؤجلة:

مولودية وهران - مولودية الجزائر

شبيبة الساورة - سريع غليزان

شباب باتنة - شبيبة القبائل

مولودية بجاية - شباب قسنطينة

الترتيب نقاط لعب

1 . وفاق سطيف 35 19

2 . مولودية الجزائر 34 18

3 . اتحاد بلعباس 33 20

4 . مولودية وهران 29 19

-- . أولمبي المدية 29 19

6 . اتحاد الجزائر 28 18

- . نصر حسين داي 28 19

8 . شبيبة الساورة 27 19

9 . اتحاد الحراش 26 20

10. شباب بلوزداد 23 18

11 . شباب قسنطينة 21 20

12 . شباب باتنة 20 19

--. دفاع تاجنانت 20 19

14. شبيبة القبائل 17 17

--. سريع غليزان 17 18

16. مولودية بجاية 13 18.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/واج