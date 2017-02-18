الجولة ال20 : وفــاق ســطـيـف يـفـوز على اتـحـاد بلعبـاس (1-0) ويـقـفـز للمركز الأول

تغلب وفاق سطيف على اتحاد بلعباس بنتيجة (1-0)،الشوط الأول (0-0) في لقاء مقدم عن الجولة ال20 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة موبيليس لكرة القدم جمع بينهما هذا السبت بسطيف.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة اللاعب ناجي في الدقيقة (68)، وذلك بعد 5 دقائق من دخوله أرضية الميدان.

بهذا الفوز، يفتك وفاق سطيف كرسي الريادة من مولودية الجزائر بمجموع 35 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الرائد السابق (34 نقطة)، فيما يتقهقر اتحاد بلعباس للمركز الثالث ب33 نقطة.

وقد تم طرد لاعبين اثنين في الدقيقة (25) من الشوط الأول، وهما أمقران من الوفاق وسيدهوم من اتحاد بلعباس.

وكانت الجولة ال 20، قد عرفت إجراء مباراتين في اليومين الماضيين, جمعت الأولى نصر حسين داي باتحاد الحراش (3-0) والثانية دفاع ناجنانت بشباب قسنطينة (1-0).

وستجرى المباراة الأخيرة بعد غد الإثنين، بين شباب بلوزداد واتحاد الجزائر فيما أجلت 4 مباريات إلى موعد لاحق.

النتائج الجزئية:

الخميس 16 فبراير:

نصر حسين داي - اتحاد الحراش 3-0

الجمعة 17 فبراير:

دفاع تاجنانت - شباب قسنطينة 1-0

يوم السبت 18 فبراير:

وفاق سطيف - اتحاد بلعباس 1-0

يوم الاثنين 20 فبراير (سا 00ر16):

الجزائر (5 جويلية): اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد

المباريات المؤجلة:

مولودية وهران - مولودية الجزائر

شبيبة الساورة - سريع غليزان

شباب باتنة - شبيبة القبائل

مولودية بجاية - شباب قسنطينة

الترتيب نقاط لعب

1 . وفاق سطيف 35 19

2 . مولودية الجزائر 34 18

3 . اتحاد بلعباس 33 20

4 . مولودية وهران 29 19

-- . أولمبي المدية 29 19

6 . اتحاد الجزائر 28 18

- . نصر حسين داي 28 19

8 . شبيبة الساورة 27 19

9 . اتحاد الحراش 26 20

10. شباب بلوزداد 23 18

11 . شباب قسنطينة 21 20

12 . شباب باتنة 20 19

--. دفاع تاجنانت 20 19

14. شبيبة القبائل 17 17

--. سريع غليزان 17 18

16. مولودية بجاية 13 18.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية