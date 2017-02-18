الجولة 21: اتحاد البليدة يضيع فرصة الالتحاق بالوصافة بعد تعادله أمام أمل الأربعاء 1-1

ضيع فريق اتحاد البليدة فرصة الالتحاق بوصافة ترتيب بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم بعدما فرض عليه التعادل بعقر داره من قبل الضيف أمل الأربعاء بنتيجة (1-1) في اختتام الجولة 21 هذا السبت.

وكان الاتحاد السباق لفتح باب التسجيل عن طريق حميتي في الدقيقة 42 عن طريق ضربة جزاء.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه رفاق اللاعب عبد القادر العيفاوي أن نقاط الفوز لن تفلت منهم عاد الزوار من بعيد وسجلوا هدف التعادل بواسطة بوعيشة عن طريق ضربة جزاء قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وبهذا التعادل المخيب للآمال يبقى أبناء مدينة الورود في المركز الرابع بمجموع 33 نقطة على بعد خطوة واحدة من اتحاد بسكرة صاحب المرتبة الثالثة. من جهته يبقى أمل الأربعاء في الصف 16والأخير برصيد 14 نقطة، وعلى بعد خمس خطوات عن صاحب المركز 15.

وكان الرائد نادي بارادو قد انهزم أمس الجمعة على أرضه أمام غالي معسكر (0-1)، فيما إستعادت شببية بجاية المرتبة الثانية بعد هزمها أمل بوسعادة (3- 0) مقلصة الفارق الذي يفصلها عن المتصدر إلى تسع نقاط وتنفرد بالوصافة ب35ن.

وارتقت"الغالية"إلى المرتبة العاشرة ب 27 نقطة، فيما تجمد رصيد بارادو عند النقطة 44.

من جهته، حقق اتحاد بسكرة تعادلا ثمينا بطعم الفوز بعيدا عن قواعده أمام مولودية العلمة (1-1)، لحتل"البساكرة"الصف الثالث ب34ن أما المولودية فتبقى في الصف ما قبل الأخير ب19ن.

وتواصل نزيف النقاط بالنسبة لأهلي برج بوعريرج المتعثر بميدانه أمام الجار جمعية الخروب، هذا ولم تفوت شبيبة سكيكدة فرصة إستقبال جمعية وهران لتنتصر بنتيجة مريحة (3 -1).

هدف وحيد سجله شيخ حميدي من ضربة جزاء (84) كان كافية لمولودية سعيدة من أجل تسجيل فوز مهم على حساب جمعية الشلف (1-0) أبعدها مؤقتا عن منطقة الخطر.

وعرف لقاء مؤخرة الترتيب فوزا صعبا لشباب عين فكرون على وداد بوفاريك بنتيجة (1-0)،هذا وحافظ المحليون على هدف التقدم من بوكاروم في الربع ساعة الأول لغاية الصافرة النهائية للحكم.

النتائج الكاملة والترتيب

الجمعة:

مولودية سعيدة - جمعية الشلف 1 - 0

نادي بارادو - غالي معسكر 0 - 1

مولودية العلمة - اتحاد بسكرة 1 - 1

شباب عين فكرون - وداد بوفاريك 1 - 0

شبيبة سكيكدة - جمعية وهران 3 - 1

أهلي برج بوعريرج - جمعية الخروب 1 - 1

شببية بجاية - أمل بوسعادة 3 - 0

السبت:

اتحاد البليدة - أمل الأربعاء 1 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. نادي بارادو 44 20

2. شبيبة بجاية 35 21

3.إتحاد بسكرة 34 21

4. إتحاد البليدة 33 21

5. شبيبة سكيكدة 30 21

6. أهلي برج بوعريريج 29 21

7. أمل بوسعادة 28 21

--. مولودية سعيدة 28 21

9. غالي معسكر 27 21

10. جمعية الشلف 25 21

--. جمعية وهران 25 21

--. وداد بوفاريك 25 21

13. شباب عين الفكرون 24 21

14. جمعية الخروب 22 21

15. مولودية العلمة 19 20

16. أمل الأربعاء 14 21.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية