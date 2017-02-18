قتيل وأربعة جرحى في حادث مرور بالبليدة

لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء هذا السبت بالطريق الوطني رقم 29 الرابط بين بوعينان و بوقرة شرق البليدة،حسبما علم من مصالح الحماية المدنية .

واستنادا لذات المصدر فقد وقع الحادث المتمثل في إصطدام سيارتين سياحيتين بالتحديد عند مزرعة سمير،حيث خلف على إثره متوفي بعين المكان( 53 سنة) وأربعة جرحى وتم إسعاف الجرحى في عين المكان وإجلائهم نحو العيادة المتعددة الخدمات لبوعينان ، في حين تم نقل جثمان المتوفي نحو مصلحة حفظ الجثث بذات العيادة.

وفاة خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 18 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في سبعة حوادث مرور سجلت في عدة مناطق من الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها اليوم مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية البويرة بوفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح اثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 93 ببلدية ماعلة، دائرة الأخضرية.

كما قامت مصالح الحماية المدنية في نفس الفترة ب 4836 تدخل شملت مختلف أنشطتها.

وفي هذا الإطار، تدخلت هذه المصالح لإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية ل10 أشخاص مختنقين بغاز أحادي الكاربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة من بينهم 6 أشخاص بولاية سكيكدة و 4 آخرين بولاية البويرة.

كما قامت من جهة أخرى بإخماد 7 حرائق حضرية وصناعة مختلفة في كل من ولايات قالمة،أدرار، مستغانم، تندوف، البويرة، بومرداس وقسنطينة، حيث أدت هذه الحرائق إلى إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى بولاية ادرارعلى اثر حريق نشب داخل منزل سكني بالمكان المسمى قصر تيلولين ببلدية عين زغمير.

وتم أيضا تسجيل وفاة شخص اثر حريق شب بغرفة بالطابق الأول لمنزل على مستوى حي سيدي مبارك بقسنطينة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية