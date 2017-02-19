محلل ليبي للإذاعة: الجزائر الأكثر تأهيلا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين

أكد المحلل السياسي الليبي عادل عبد الكافي أن دول الجوار المجتمعة اليوم و غدا بتونس في الاجتماع التشاوري بين الجزائر و تونس و مصر حول الوضع في ليبيا، تحاول أن تتجه إلى محاولة إيجاد خارطة الطريق.

و أضاف المحلل السياسي الليبي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه من يساهم في إيجاد الحلول لا بد أن يكون طرفا محايدا، مشيرا إلى أن الليبيين يعتبرون الجزائر من الدول المحايدة فهي لم تدعم أطراف الصراع في ليبيا و لذلك فهي الأوفر حظا في محاولة تقريب وجهات النظر ما بين الفرقاء الليبيين و هذا معقول بالنسبة للشارع الليبي.

و استطرد قائلا إن الدول التي دعمت الانقسام و الصراع المسلح داخل ليبيا فأتصور أنه تكون لها إشكالية كبيرة جدا حول تواجدها في أي حلول داخل ليبيا لمحاولة الخروج من المأزق الليبي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية