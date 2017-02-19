اجتماع وزاري بتونس حول الوضع في ليبيا و جولة ليبية لمساهل قريبا

يشارك وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل هذا الاحد بتونس في اجتماع تشاوري بين الجزائر و تونس و مصر حول الوضع في ليبيا .

و من المزمع أن يتوجه مساهل إثر هذا اللقاء في جولة مكوكية الى عدة مناطق ليبية بطلب من الأشقاء الليبيين اللذين زاروا الجزائر مؤخرا.

وسيتناول هذا الإجتماع دور كل بلد في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية و تطابق تصوراتهم بهدف إحراز تقدم في المسار الحالي الذي من شانه تعزيز الاتفاق السياسي و ضمان نجاح القمة الثلاثية المقررة بالجزائر العاصمة قريبا

وبالمناسبة ، جدد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل موقف الجزائر من الأزمة الليبية ،و قال على أثير القناة الأولى أنه لابديل عن الحل السياسي لحل الأزمة و لا يمكن في أي حال إعتماد الحل العسكري موضحا أن الجزائر كثفت من مساعيها الرامية للدفع بمسار السلام و المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبييين وذلك بوقوفها دوما على مسافة واحدة من كل الأطراف و تشجيعهم على نهج الحوار الشامل بغية الاتفاق على أسس الانتقال السياسي في إطارإيجاد تسوية ترضي الجميع

إجتماع تونس والذي كان مقررا الفاتح من مارس القادم تم تقديمه للتعجيل في بلورة رؤية موحدة من شأنها وضع الفرقاء الليبيين على سكة المصالحة و الالتفاف حول حل سلمي و توافقي للأزمة الليبية ، وهو اللقاء الذي يسبق جولة لمساهل لليبيا مرتقبة خلال الأيام المقبلة ،و ذلك بطلب من الوفد الليبي الذي زار الجزائر خلال الاسابيع الاخيرة .

المصدر : الاذاعة الجزائرية