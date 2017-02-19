كأس الكاف : " الكنـــاري " في مهمة صعبة أمام مونروفيا و العميد الى الدور المقبل .....

19/02/2017 - 10:37

يشهد ملعب أول نوفمبر هذا الأحد بتيزي وزو مباراة العودة من الدور التمهيدي لكأس الكاف بين  شبيبة القبائل و ضيفه مونروفيا الليبيري بداية من الساعة 18:00 مساءا شبيبة القبائل التي توجد في وضعية صعبة  أمام المنتخب الليبيري بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقتها في مباراة الذهاب في ليبيريا3-0

من جهته مدرب شبيبة القبائل مراد رحموني قال إن" نتيجة الذهاب كانت ثقيلة جدا"هذا و أعرب ذات المتحدث عن تفاؤله و أن الفريق سيقدم كل ما لديه.

وكدا مولودية الجزائر و الممثل الأول للجزائر تأهلت هذا السبت إلى الدورالأول بعد فوزها في مباراة العودة بملعب 5جويلية على نادي بيشامي يونيتد الغاني 4-1.

 

الإذاعــــة الجــزائرية

 

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الجزائر, رياضة, كرة القدم, الرياضات الجماعية

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