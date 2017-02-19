أكثر من 51 % من الجزائريين يعانون من البدانة

تعد التغذية غير الصحية من أبرز عوامل البدانة وقد أحصي في الجزائر أكثر من 51 % من الذين يعانون من البدانة معظمهم نساء حسب المختص في التغذية رشيد حمودي.

و أوضح المختص للقناة الإذاعية الأولى أن البدانة عبارة عن دهون زائدة في الجسم وتتكون من قلة الحركة و الأكل الكثير من حيث الكمية و عدم أخذ النوعية و هناك سبب هرموني ، كما أن السبب الرئيسي يعود إلى الأكل غير الصحي.

و شدد المختص في التغذية أن يكون الغذاء متكون من الخضر و الفواكه قاعدي و 20 بالمائة حمضي مكون من المواد الحيوانية كاللحوم و البيض و الجبن و البيض ، إضافة إلى السكريات و النشويات.

و أشار إلى أن الغذاء غير المتوازن يسبب مشاكل في القولون ، و السمنة تؤدي إلى ارتفاع الحموضة التي تفتح باب الأمراض كلها و من بينها السرطان.

و ينصح الخبراء بشرب الماء بكثرة و الاعتماد على تغذية متوازنة متكونة من 80 بالمائة خضر و القيام بحركات رياضية بما فيها المشي.

هذا وتعتبر السمنة ناتجة من المشاكل الغذائية الواسعة الانتشار في الوقت الحاضر ، والزيادة الكبيرة في الوزن تحدث غالبا في فترات معينة من العمر مثل فترة المراهقة بين الذكور والإناث وفوق سن 45 خاصة عند الإناث .

وعادة ما تنتشر السمنة في الطبقات ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض عنه في المستويات المرتفعة ، كما أن هناك نوعان من الأشخاص البالغين المصابين بالسمنة ،النوع الأول سبق له الإصابة بالسمنة في فترة الطفولة والمراهقة ، والنوع الثاني أصيب بالسمنة في مرحلة متقدمة من العمر.

المصدر:الإذاعة الجزائرية