قتيلان و16 جريحا في حادث مرور بإيليزي

19/02/2017 - 12:29

لقي شخصان حتفهما وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء أمس السبت بإقليم بلدية إيليزي  .

 و أفادت مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع على محور الطريق الوطني رقم 3 بالنقطة الكيلومترية 170 باتجاه التجمع السكاني إفني إثر انقلاب شاحنة ،مما تسبب في مقتل طفلين على الفور (أ.م 12 سنة) و(ب.ع 8 سنوات) وجرح 16 شخصا آخرين  كانوا جميعهم على نفس الشاحنة .

  وتم إسعاف سبعة جرحى بقاعة العلاج بالتجمع السكاني إفني حيث وفرت مصالح الحماية المدنية طبيبا وممرضا لمتابعة الحالة الصحية للمرضى، فيما نقل تسعة آخرون نحو المؤسسة العمومية الإستشفائية " تارقي وانتيميضي" بعاصمة الولاية مع جثتي الضحيتين أضاف ذات المصدر.

هذا وفتحت مصالح الدرك الوطني في أعقاب هذا الحاذث المأسوي تحقيقا لمعرفة ملابساته .

المصدر:واج       

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