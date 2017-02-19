تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، من تدمير ستة مخابئ للإرهابيين بولاية البويرة وكذا قذيفتين ومدفع تقليدي الصنع بولاية بومرداس، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 18 فيفري 2017، ستة (06) مخابئ للإرهابيين بالبويرة (الناحية العسكرية الأولى) وقذيفتين ومدفع تقليدي الصنع ببومرداس".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي و عناصر الدرك الوطني بوهران (الناحية العسكرية الثانية) "ثمانية (08) تجار مخدرات وضبطت واحد (01) كيلوغرام من الكوكايين, فيما تم ضبط ثلاثة (03) مهربين على متن شاحنتين محملتين ب8535 وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي و ورقلة (الناحية العسكرية الرابعة)".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) "ثمانية (08) مهربين، فيما حجزت شاحنة وست (06) مركبات وستة (06) أجهزة كشف عن المعادن, في حين تم توقيف 53 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وبشار وأدرار".

كما أحبطت وحدات من حراس الشواطئ بعنابة (الناحية العسكرية الخامسة) "محاولات هجرة غير شرعية ل36 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".