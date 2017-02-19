بوخاري:لا يوجد أي مؤشر من الجانب المغربي لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية

صرح مندوب جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة و الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي أحمد بوخاري للقناة التلفزيونية البريطانية "بي بي سي" أن الشعب الصحراوي لم ير بعد أي مؤشر من الجانب المغربي لانهاء احتلاله للصحراء الغربية.

وفي هذا الصدد أكد بوخاري بقوله " لم نر بعد من الجانب المغربي تصريحات علنية و مشجعة قد تشير الى ارادة الرباط في انهاء النزاع بالصحراء الغربية".

كما أضاف أن انضمام المغرب الى الاتحاد الافريقي قد يشكل " فرصة" لتسوية النزاع بالصحراء الغربية و يكفي فقط أن تتفادى الرباط المراوغة. و اعتمادا على سوابق المحتل شكك السيد بوخاري في " نزاهة" و " صراحة" المغرب مشيرا أيضا الى " النوايا الخفية" لهذا البلد الذي انضم مؤخرا للاتحاد الافريقي.

و اوضح ان الشعب الصحراوي لم يثق ابدا في المحتل محذرا من اي استراتيجية مغربية محتملة غير مطابقة لميثاق الاتحاد الافريقي سيما في مادته الرابعة التي تتعلق مباشرة بالشعب الصحراوي.

وتعتبر المادة 4 من ميثاق الاتحاد الافريقي أن حدود الدول الاعضاء هي تلك المحددة يوم نيل الاستقلال و بذلك فان حدود المغرب تعود الى سنة 1956 و بالتالي فهي تستثني بوضوح أراضي الصحراء الغربية من سلطتها عليها.

كما أوضح ممثل البوليساريو يقول " سنتابع عن قرب كل تصريح و كل تحرك سياسي و ديبلوماسي للمغرب. و اذا بدا أنه يخفي نوايا خيانة فان أعضاء الاتحاد الافريقي لن يقبلوا بذلك".

واشار بوخاري الى أن انضمام المغرب قد تم على أساس موافقته على ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي وقع عليه و يتعين عليه بالتالي احترام التزامه،و أكد قائلا "في الأساس أجمع رؤساء الدول الافارقة على القول أن الانضمام للاتحاد يعني قبول الميثاق. عدم احترام هذا الميثاق ينجر عنه نتائج سياسية و هو أيضا بمثابة خيانة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي". و يعتبر أنه مع انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي "يمكن اجراء اتصالات و مفاوضات من أجل إيجاد حلول" للنزاع في الصحراء الغربية.

و يرى بوخاري أن انضمام المغرب يمكن أن يسمح بتعاون "مكثف بين الاتحاد الإفريقي وهيئة الأمم المتحدة بهدف تسريع تطبيق مخطط السلام الذي أعدته الهيئتان ".

ومن جهة أخرى أشار ممثل البوليساريو أن الصحراويين لم يعارضوا قط انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي و لكنهم اشترطوا فقط قبوله للميثاق بدون اي شرط. كما أعرب السيد بوخاري عن ثقته في الأمين العام الجديد لهيئة الأمم أملا في أن "لا يتم استهدافه بإستراتجية التخويف التي مارسها المغرب من قبل على بان كي مون".

و ذكر المندوب الصحراوي لدى هيئة الأمم لقناة "بي بي سي" أن محكمة العدل الأوربية قد اعترفت بتاريخ الـ 21 ديسمبر 2016 أن التواجد المغربي بالصحراء الغربية هو "غير قانوني نظرا لكونه إقليم منفصل عن الإقليم المغربي مؤكدة بذلك المادة 4 من ميثاق الاتحاد الإفريقي".

واختتم قائلا إن "الكرة الآن في ملعب الجانب المغربي" ليبرر حسن نيته بتسوية قانونية لنزاع الصحراء الغربية مع احترام استقلال و السلامة الترابية لهذا البلد الذي يحتله منذ 1975 بدعم من فرنسا.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية