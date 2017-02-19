انجيلا ميركل في زيارة رسمية الى الجزائر هذا الاثنين

تشرع المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، هذا الاثنين، في زيارة رسمية للجزائر تستغرق يومين، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و حسب بيان لرئاسة الجمهورية، ستسمح المحادثات بين الرئيس بوتفليقة وميركل بتبادل وجهات النظر لا سيما حول العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا حول الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل والشرق الأوسط".

كما أوضح البيان أن زيارة ميركل "ستسمح أيضا بدفع التعاون والشراكة والمبادلات بين الجزائر وألمانيا".

وستكون زيارة المستشارة الالمانيةفرصة لتقييم العلاقات الإقتصادية بين الجزائر و ألمانيا و تعزيز محاور التعاون الإقتصادي لأجل علاقة ثنائية قوية إقتصاديا. وستشهد زيارة السيدة ميركل والتي تعتبر الثانية للجزائر بعد زيارتها في 2008 إنعقاد الدورة السادسة للجنة الثنائية المشتركة للتعاون الجزائرية-الألمانية وكذا منتدى الأعمال بين مؤسسات البلدين.

و تأتي هذه الزيارة بعد زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لبرلين في جانفي 2016 والتي تم خلالها تحديد حوالي ثلاثين مشروع شراكة من قبل الطرفين على المدى القريب والمتوسط وبهذا سيتطرق الطرفان لعدة ملفات إقتصادية.

وزيادة على اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون الجزائرية-الألمانية سيتم تنظيم ملتقى بين المتعاملين الإقتصاديين سيجمع حوالي 70 رجل أعمال ألماني وحوالي مائة متعامل اقتصادي جزائري يوم الثلاثاء لتحديد المشاريع التي يمكن إقامتها عن طريق الشراكة بين مؤسسات البلدين.

وتهتم المؤسسات الألمانية ببعض الفرص الصناعية التي تدخل في إطار سياسة التنويع الإقتصادي الوطنية كالصناعة الميكانيكية و المناولة في ميدان صناعة السيارات والطاقات المتجددة و الكيمياء و الصناعة الصيدلانية.

وترتبط الجزائر و ألمانيا في الصناعة الميكانيكية بشراكات لصناعة السيارات من نوع مرسيدس بانز بين المجمع الألماني دايملر (الشركة الأم لمرسيدس بانز) و المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ووزارة الدفاع الوطني و المجموعة الإماراتية آبار.

ويتعلق الأمر بثلاث مؤسسات جزائرية-ألمانية-إماراتية أنشئت في 2012 لتطوير الصناعة الميكانيكية بالجزائر و هي : المؤسسة الجزائرية لصناعة مركبات الوزن الثقيل مرسيدس بانز و المؤسسة الجزائرية لصناعة السيارات من نوع مرسيدس بانز بتيارت و المؤسسة الجزائرية لصناعة محركات مرسيدس بانز بقسنطينة.

كما ان شركة صناعة السيارات الالمانية فولكسفاغن وقعت قبل بضعة اشهر بروتوكول اتفاق مع شركة سوفاك لانجاز مصنع لتركيب السيارات بالعلامة الالمانية في الجزائر من المنتظر ان تدخل هذه الوحدة الانتاجية التي ستقام في ولاية غليزان حيز النشاط في وجوان المقبل.

ويرى الشركاء ان "هذه الشراكة ستسمح للجزائر ان تكون مصدرا لسيارات العلامة الالمانية نحو البلدان المغاربية و العربية و كل افريقيا".

وينشط بالجزائر ما مجموعه 200 مؤسسة المانية في مختلف القطاعات.

عجز تجاري للطرف الجزائري

وتتعاون الجزائر والمانيا كذلك في مجال منتجات الهليوم و هو غاز نادر تعتبر الجزائر احد البلدان المنتجة له والذي يستعمل في الصناعة الفضائية وفي انتاج الالياف البصرية غير انه في مجال التجارة الخارجية يلاحظ عجز كبير في غير صالح الجزائر.

فخلال سنة 2016 قدر حجم التبادل التجاري الثنائي ب 07ر3 مليار دولار منها ازيد من 3 مليار دولار كواردات جزائرية من المانيا و نحو 64 مليون دولار فقط صادرات الجزائر اي عجز ب 94ر2 مليار دولار.

وتتكون واردات الجزائر بشكل خاص من منتجات التجهيز الصناعي و سلع استهلاكية فيما يغلب على الصادرات الجزائرية المحروقات (النفط و الغاز) و المنتجات نصف المصنعة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية