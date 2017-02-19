تفكيــك شبكــة دوليــة في تهريــب العمــلة الصعــبة للــخــارج بــوهران

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران بالتنسيق مع مفرزة للجيش الوطني الشعبي من وضع حد لشبكة إجرامية دولية مختصة في تحويل العملة الوطنية للخارج.

وقد تم خلال العملية حجز مبلغ قدره مليار و700 مليون سنتيم وسيارتين سياحيتين وعدد من الهواتف النقالة.كما جرى توقيف أربعة من أفراد الشبكة.

وحسب المكلفة بالإعلام بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران الملازم أول إيمان لوصيف فإن هذه المجموعة تنشط في مجال تبييض أموال والإشتراك في المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات ، مشيرة إلى أن هذه المجموعة كانت بصدد تهريب مبلغ مليار و787مليون سنتيم".

وسيتم اليوم تقديم أفراد المجموعة أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تبييض الأموال والإشتراك في جريمة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار غير الشرعي بها.

المصدر : الإذاعة الجزائرية