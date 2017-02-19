طــلعي : تسيير شركة الخــطـوط الجـويـة الجــزائـريـة يجــب أن يـكــون "شفـافـا"

قال وزير النقل والاشغال العمومية بوجمعة طلعي الاحد بالجزائر العاصمة إن تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي واجهت عدة مشاكل تنظيمية يجب أن يكون "شفافا" مؤكدا أن الشركة ليست على ما يرام "من الناحية المالية" .

وقال الوزير خلال تنصيب المدير العام بالنيابة للشركة بخوش علاش أن "المدير العام الجديد بالنيابة يجب أن يجعل إدارة الجوية الجزائرية شفافة, كل شيء سيكون واضحا ليس فقط الحسابات, لتعود هذه المؤسسة التاريخية إلى مسارها ونموها".

وحسب طلعي، فإن الجوية الجزائرية ليس لديها مشاكل خارجية, ولا اشكاليات في السوق او في بيئتها وهذا "هو الاساس لشركة طيران".

لكن -يلاحظ الوزير- تواجه الشركة عدة مشاكل تنظيمية :" هناك اطارات ذوي مستوى جيد داخل هذه المؤسسة وطيارين وتقنيون جيدون وميكانيكيون, لكن على مستوى التسيير لا يوجد فريق".

وفي هذا الاطار اعتبر طلعي أن "المدير العام، مهما كان، لا يمكنه أن يسير شركة تضم 10 آلاف عامل وأسطولا بحوالي 50 طائرة إذا لم يكن هناك فريق حوله".

"ما هو ايجابي في هذا التعيين, يكمن في أن السيد علاش الذي لديه حوالي 40 سنة خبرة هو ابن الشركة ويعرف مشاكلها، إذن سيكون من السهل الحصول على نتائج جيدة وبسرعة" يتابع الوزير.

وبالنسبة للجانب المالي، قال الوزير ان وضعية الشركة غير مواتية :"إنها مؤسسة شركة ذات أسهم وهذا يعني أنه ينبغي عليها وضع حصيلة وبالنظر الى هذه الحصيلة أقول أن الخطوط الجوية الجزائرية تواجه متاعب" .

وأكد ان المؤسسة هي "على مشارف تسجيل خسائر مالية وستخسر الاموال إذا لم نقم بمجهودات خاصة مع مدقق الحسابات من اجل القيام بتحويل الحسابات ونظام للتقييم" ، مضيفا أنه عندما تبدا شركة في تضييع راس مالها, فهذه تعتبر "اشارات سلبية".

وأضاف قائلا: "لا اتكلم فقط عن رقم الاعمال الذي يناهز 80 مليار دينار ولكن اذا نظرنا الى مستوى الاعباء فتقدر ب 80 مليار دينار"

كما اشار طلعي الى ان الشركة خصصت استثمارات معتبرة لتجدد اسطولها الا انه باستطاعتها تسديد ديونها. واعتبر انه "يجب على الخطوط الجوية الجزائرية ان تكتفي ذاتيا ولا تعتمد على الخزينة العمومية التي لا تستطيع ان تجلب لها شيئا".

وركز في هذا الخصوص على المعايير الدولية فيما يخص الجودة والسلامة والمكافاة لتحسين الخدمة العمومية ورفع الحصة السوقية للشركة.

"يجب رفع حصصنا في السوق بتحسين الخدمات كما ينبغي"، يشير الوزير مضيفا أنه يجب تحسين صورة الخطوط الجوية الجزائرية لاننا اليوم تعرضنا لهجوم من جميع الجهات وواجهنا العديد من الانتقادات".

ومن جهته، تعهد علاش الا يدخر اي جهد لرفع الشركة الى المستوى الذي يجب ان تكون فيه ولتتمكن من تادية مهمتها المزدوجة: الخدمة العمومية ومهمتها الاقتصادية.

واشار الرئيس المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية, محمد عبدو بودربالة-الذي حضر حفل التنصيب- الى ان تم وضع الشركة "على السكة" وان نتائج مخطط العصرنة ستاتي تدريجيا.

وللتذكير تم تعيين بخوش علاش الخميس الفارط في ختام دورة استثنائية للجمعية العامة للخطوط الجوية الجزائرية كرئيس مدير عام بالنيابة لهذه للشركة خلفا للسيد بودربالة الذي استدعي الى مهام اخرى.

المصدر : الإذاعــة الجــزائريـة /وأج