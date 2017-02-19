الفريق قايد صالح يشارك في افتتاح الصالون الدولي للدفاع "ايداكس 2017"بأبو ظبي

شارك الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في فعاليات المعرض الدولي للدفاع IDEX 2017 بأبو ظبي،حسب ما أورده هذا الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان"أن الفريق قايد صالح في إطار مشاركته في المعرض الدولي للدفاع بأبو ظبي الإماراتية كممثل شخصي لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني استقبل رفقة رؤساء وفود الدول المدعوة من قبل سمو الشيخ الفريق أول ركن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع وصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة".

كما التقى السيد الفريق عددا من المسؤولين الإماراتيين ورؤساء الوفود المشاركة والمدعوة إلى الطبعة الثالثة عشر من هذا المعرض.

بعدها"حضر الفريق حفل الافتتاح الرسمي للمعرض الذي تميز بعروض وتمارين عسكرية باستعمال تجهيزات دفاعية مختلفة برية وجوية وبحرية ليطوف بعدها ببعض الأجنحة أين اطلع على مختلف التجهيزات والأسلحة والأنظمة الدفاعية المعروضة".

وحسب البيان حظي الفريق بعد ذلك رفقة أعضاء الوفد المرافق له وكذا سفير الجزائر بالإمارات العربية المتحدة و ملحق الدفاع باستقبال من قبل سمو الشيخ الفريق أول ركن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى

للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقد أبلغهما الفريق قايد صالح في البداية"تحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني،حيث"تباحث بعدها الطرفان حول العلاقات العسكرية الجزائرية الإماراتية خاصة في مجال الصناعات العسكرية التي تشكل حيزا هاما في هذه العلاقات".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية