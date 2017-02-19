حجز 66 كلغ من الكيف المعالج و تفكيك عصابة من 8 أفراد بسطيف

حجزت مصالح الشرطة بسطيف 66 كلغ من الكيف المعالج و توقيف عصابة تتكون من 8 أشخاص مختصة في ترويج المخدرات حسبما علم اليوم الأحد من رئيس خلية الإعلام و الإتصال لأمن الولاية الملازم أول للشرطة عبد الوهاب عيساني.

و أوضح ذات المصدر ل/وأج أن هذه العملية التي نفذتها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية أسفرت عن تفكيك عصابة تتكون من 8 أفراد تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 سنة تحترف ترويج المخدرات.

و أضاف المتحدث أن هذه العملية تمت بعد إستغلال معلومات ما جعل عناصر فرقة البحث و التدخل تضع تشكيل خاص أسندت له مهمة مراقبة تحركات المشتبه بهم والترصد لجميع تنقلاتهم وتعاملاتهم و ذلك لمدة أربعة أشهر مشيرا إلى أن أفراد العصابة كانوا ينشطون بين حي يحياوي و أولاد براهم بمدينة سطيف وعين أرنات.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية أنجزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورطين ال8 عن تهمة الاتجار بالمخدرات تم تقديمهم بموجبه مساء اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان الذي أحالهم على التحقيق ثم إيداع 7 منهم رهن الحبس الاحتياطي في إنتظار محاكمتهم.