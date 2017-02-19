كـأس الكاــف:شبيبة القبائل تفـوز على مونروفيا بريويريس الليبيري (4-0) وتتأهل للدور المقبل

تأهلت شبيبة القبائل إلى الدور المقبل من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزها العريض على مونروفيا بريويريس الليبيري بنتيجة (4-0)،الشوط الأول (2-0) في إياب الدور التمهيدي للمنافسة، جمع بينهما مساء هذا الأحد بتيزي وزو(الجزائر).

وسجل أهداف الشبيبة كل من بولعويدات (22 من رمية جزاء، و62 ) وبرشيش (26) ومباركي (73).

وكانت شبيبة القبائل قد انهزمت في لقاء الذهاب بمونروفيا بثلاثية نظيفة.

وتأهلت مولودية الجزائر، الممثل الجزائري الثاني في نفس هذه المنافسة ، للدور الثاني بعد فوزها مساء أمس السبت بملعب 5 جويلية (الجزائر) على نادي بيشام يونايتد الغاني بنتيجة (4-1)،علما بأن مباراة الذهاب بأكرا انتهت لصالح الفريق الغاني (2-1).

في الدور المقبل ستواجه شبيبة القبائل، المتأهل من لقاء ميكوميسنغ (غينيا الاستوائية) أو النجم الكونغولي بينما تلعب مولودية الجزائر ضد نادي لا رونيسانس من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وستجري مرحلة الذهاب ما بين 10 و 12 مارس، فيما تلعب مرحلة الإياب بعد أسبوع (17-19 مارس).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية