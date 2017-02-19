ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري في الصومال إلى 39 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي ضرب سوقا غرب العاصمة مقديشيو،هذا الأحد، إلى 39 قتيلا وما يقرب من 50 جريح.

ونقلت مصادر إعلامية عن رئيس بلدية واداجير أحمد عبد الله قوله أن سيارة يقودها انتحاري اقتحمت السوق قبل وقوع الانفجار.

وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 30 شخصا على الأقل في الحادث التي قالت وكالة الاستخبارات والأمن في الصومال انه وقع في (كاو-جودي) في ناحية (واداجير)، مضيفة أن الضحايا"من الجنود والمدنيين".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما يشير بعض المسؤولين إلى تورط حركة"الشباب"المتطرفة في الهجوم.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية