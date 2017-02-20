قرين يشيد بدور المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج في ضمان تدفق المعلومة

أشاد وزير الاتصال، حميد قرين، هذا الاثنين بالجزائر العاصمة ب"الدور البارز" الذي يلعبه المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج في مجال التنسيق الإعلامي بين مختلف الإذاعات والتلفزيونات العربية بهدف ضمان تدفق المعلومة.

وأبرز الوزير، خلال مداخلة له في افتتاح الاجتماع المشترك بين المنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال ومشغلي المحطات الأرضية، المنعقد في إطار الاجتماعات السنوية لاتحاد إذاعات الدول العربية والمركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج، دور المركز في انتشار المعلومة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا دعم الجزائر لهذا المركز ولمساعيه الرامية إلى "تطوير نظم التبادلات بين الدول العربية والتحكم في تقنيات الاتصال المتطورة وتكوين الإطارات".

كما أشار إلى أن المشاركين في هذا اللقاء سيبحون "السبل الكفيلة بضمان مواصلة التبادلات والرفع من الحجم الساعي في تحسين نوعية البث".

وكان الوزير قد استهل كلمته بالترحم على روح الفقيد ميلود شرفي الذي وافته المنية صبيحة اليوم، مشيدا بخصال الراحل واحترافيته في مهنة الإعلام.

المصدر : الإذاعة الجزائرية