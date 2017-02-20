إعلاميون لـــ " الدوليّة" : تغيرات المواقف الدولية بخصوص القضية الصحراوية تتأتى بنضال شعبها

تناول برنامج"نقاش" لإذاعة الجزائر الدولية موضوع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية و التحديات التي تواجهها مسألة تقرير المصير في ظل المتغيرات الدولية الجديدة كما شرح البرنامج الحوار الذي بث على التلفزيون الجزائري للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي وذلك عشية احيا ءالذكرى الحادية و الأربعين لإعلان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

وأكد آيت موهوب مصطفى إعلامي وكاتب أن الرئيس الصحراوي هو رجل دولة ثابت في مواقفه ويعي جيدا الرهانات التي تواجهه من خلال تمسكه بالنضال السياسي و الدبلوماسي والعمل على تقوية الجيش الصحراوي لتحضيره لأي خروقات قد تحدث و أضاف المتحدث أنه من الصعب التكهن في الوقت الحالي بطرق التعامل مع الملف الصحراوي ومعرفة مواقف الادارة الفرنسية التي ستتغير بعد الانتخابات الرئاسية و مواقف الادارة الامريكية الجديدة التي وصفها بالسلبية حتى الآن قائلا إن الوضع الصحراوي من ناحية الشرعية الدولية يبدو مريح لكنه عمليا ليس كذلك

من جهتها أوضحت كريمة بن نورصحفية من جريدة كوريي دالجيري أن انضمام المغرب للاتحاد الافريقي هو بمثابة إعلان ضمني باستقلال الصحراء واعتراف سياسي و تاريخي باحتلاله للصحراء الغربية على اعتبارأن لوائح الاتحاد تمنع انضمام أي مستعمرلذا يتوجب على الاتحاد الضغط على المغرب في هذا الإتجاه من أجل الانسحاب من الأراضي الصحراوية..وأضافت المتحدثة أن تغيرات القوى على المستوى العالمي تتأتى بنضالات الشعب الصحراوي و حلفاءه و أن مناورات المغرب مع من يساندوه ستصطدم بجدار متماسك يتمثل في الشعب و بممثله الشرعي جبهة البوليساريو و مؤسساته.

وأكدت حفيظة عميارعن جريدة ليبرتي من جانبها أن التصريحات الأخيرة لماكرون كمرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية حول الاستعمار لها دلالات إيجابية وسيكون لها تبعاتها على هذا الملف خاصة في حال فوزه .

المصدر: الاذاعة الجزائرية