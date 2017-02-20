تأجيل الزيارة الرسمية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر

تم تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها إلى الجزائر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب "التعذر المؤقت" لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نتيجة "التهاب حاد للشعب الهوائية", حسب ما جاء الاثنين في بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح نفس المصدر أن "السلطات الجزائرية والألمانية قررتا اليوم باتفاق مشترك تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها إلى الجزائر السيدة ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الجزائر".

و أضاف البيان أن "هذه الزيارة ستبرمج من جديد في تاريخ يحدده الطرفان لاحقا".

و أكد بيان رئاسة الجمهورية أن "هذا التأجيل راجع إلى التعذر المؤقت لفخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية, المتواجد بإقامته في الجزائر, بسبب التهاب حاد للشعب الهوائية".