تقلص العجز التجاري بـ 68 % في جانفي 2017

20/02/2017 - 15:54

بلغ العجز في الميزان  التجاري للجزائر 585 مليون دولار خلال شهر جانفي الماضي مقابل عجز قدر بـ 82ر1 مليار دولار خلال جانفي 2016 أي انخفاض للعجز بـ 68 بالمائة بين فترتي المقارنة  حسب الجمارك الجزائرية.

فقد ارتفعت قيمة الصادرات الى 3ر3 مليار دولار خلال الشهر الأول للسنة الجارية مقابل 05ر2 مليار دولار خلال شهر جانفي 2016  أي بارتفاع يقدر بـ 74ر60 بالمائة ما يعني زيادة بـ 25ر1 مليار دولار حسب ما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء التابع للجمارك. 

وفيما يخص الواردات فقد استقرت عند 89ر3 مليار دولار خلال جانفي 2017 مقابل 88ر3 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي  أي بارتفاع نسبته 31ر0 بالمائة.

وسمحت الصادرات بتغطية الواردات بنسبة 85 بالمائة خلال جانفي 2017 مقابل 53 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر:واج

 

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