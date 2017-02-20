تشريعيات 2017 : وضع مداومات بالبلديات و ملحقاتها تسهيلا للتصديق على استمارات التوقيعات الفردية

تنهي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية هذا الاثنين في بيان لها إلى علم الأحزاب السياسية المعنية بالتشريعيات المقبلة و قوائم الأحرار أنه تم وضع مداومات بمقرات البلديات و ملحقاتها تسهيلا لعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

و قد تم وضع هذه المداومات "على مستوى المكاتب المخصصة لعملية التصديق بمقرات البلديات و ملحقاتها كل أيام الأسبوع إلى غاية العاشرة ليلا, ما عدا الجمعة", حسب ما أفاد به البيان.

و يندرج هذا الإجراء في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة و "تسهيلا لعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين و تطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 و المتعلق بنظام الانتخابات", يوضح المصدر ذاته.