التقليل من تناول الملح قد يؤدي إلى تحسين حالة مرضى الكلى

أكدت دراسة طبية أهمية تشجيع مرضى الكلى للحد من تناول الملح لمساعدتهم في تنظيم مستويات ضغط الدم المرتفع وخفض احتباس السوائل الزائدة على الأقل على فترة من الوقت.

وأشارت الأبحاث التي أجريت على مجموعة من مرضى الكلى وضغط الدم المرتفع نجحوا في خفض معدلات استهلاكهم للملح بصورة منتظمة إلى تراجع معدلات ضغط الدم المرتفع، وتحسين وظائف الكلى بصورة ملموسة.

وشددت الدراسة على أن الملح الزائد يعمل على رفع ضغط الدم، واحتباس الماء في الجسم، فضلا عن زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكدة أن مرضى الكلى وضغط الدم المرتفع واحتباس السوائل في الجسم يعد "مزيجا ساما"، ليلقي العديد من المرضى حتفهم متأثرين بالمرض.

المصدر: واج