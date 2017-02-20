أوي كارل بيكماير: الجزائر شريك هام للجزائر لألمانيا

أكد نائب الوزير الألماني لدى الوزير الفيدرالي المكلف بالاقتصاد و الطاقة أوي كارل بيكماير اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر شريك "مهم جدا" و "جد موثوق" لألمانيا في منطقة المتوسط.

و صرح السيد بيكماير للصحافة لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي أن "الجزائر شريك هام جدا لألمانيا في منطقة المتوسط كما نعتبرها شريكا جد موثوق لذلك فان لدينا مصلحة كبيرة في أن تكون العلاقات بين البلدين مثمرة".

و قد استقبل وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب السيد بيكماير الذي يترأس وفدا هاما من مسؤولي الوزارة الألمانية و رجال أعمال ألمان.

و أكد في هذا الخصوص انه "سعيد" لتمثيله مرة أخرى الحكومة الفدرالية الألمانية في الجزائر بعدما سبق له المشاركة في المنتدى الدولي للطاقة الذي عقد في شهر سبتمبر الأخير بالجزائر مشيرا إلى انه "من الأهمية بمكان ترقية العلاقات بين المؤسسات الجزائرية و الألمانية".

ومن اجل تعزيز الاستثمارات الألمانية في الجزائر -يضيف ذات المسؤول الألماني فان "بعض المقاولين قد قدموا معنا" مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بمؤسسات تنشط في ألمانيا فقط و إنما كذلك في أوروبا و باقي العالم.

و تابع قوله إنها مؤسسات "تأمل كذلك في الاستثمار بشمال إفريقيا وتلكم هي الأهداف التي نتابعها في الحكومة الاتحادية".

و سيشارك السيد بيكماير مع السيد بوشوارب يوم غد الثلاثاء في ترؤس أشغال الدورة ال6 للجنة المختلطة الجزائرية الألمانية و منتدى الأعمال بين مؤسسات البلدين.