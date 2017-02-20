الجـولــة ال20 : فــوز إتحـاد الجـزائـر على شباب بلوزداد 2-1

فاز إتحاد الجزائر على شباب بلوزداد بنتيجة 2-1 الشوط الأول (1-0) مساء هذا الاثنين بملعب 5 جويلية الأولمبي في مباراة تدخل في إطار الجولة ال20 من الرابطة الأولى"موبيليس"لكرة القدم التي إنطلقت مبارياتها يوم الخميس الفارط.

سجل أهداف المباراة كل من بن غيث (د14)ومزيان (د71 )لصالح اتحاد الجزائر ولمهان (90+1) لشباب بلوزداد.

وبفضل هذا الفوز يرتقي اتحاد الجزائر إلي الصف الرابع برصيد 31 نقطة ومباراة متأخرة في غليزان أمام السريع المحلي، بينما بقي شباب بلوزداد في المرتبة العاشرة بمجموع 23 نقطة ومباراة ناقصة أمام وفاق سطيف.

النتائج الجزئية : الخميس 16 فبراير:

نصر حسين داي - اتحاد الحراش 3-0

الـجـمـعـة 17 فبـرايـر:

دفاع تاجنانت - شباب قسنطينة 1-0

يـوم السبت 18 فبرايـر

وفاق سطيف - اتحاد بلعباس 1-0

يـوم الاثنين 20 فبراير:

اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد 2-1

المباريات المؤجلة:

مولودية وهران - مولودية الجزائر

شبيبة الساورة - سريع غليزان

شباب باتنة - شبيبة القبائل

مولودية بجاية - شباب قسنطينة

الترتيب نقاط لعب

1 . وفاق سطيف 35 19

2 . مولودية الجزائر 34 18

3 . اتحاد بلعباس 33 20

4 .. اتحاد الجزائر 31 19

5 مولودية وهران 29 19

-- . أولمبي المدية 29 19

7- . نصر حسين داي 28 19

- . شبيبة الساورة 27 19

9 . اتحاد الحراش 26 20

10. شباب بلوزداد 23 19

11 . شباب قسنطينة 21 20

12 . شباب باتنة 20 19

--. دفاع تاجنانت 20 19

14. شبيبة القبائل 17 17

--. سريع غليزان 17 18

16. مولودية بجاية 13 18.

الـــمـصـدر: وكـالـة الأنـباء الجـزائـريـة