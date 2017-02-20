أكد المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات محمد عياد هذا الاثنين بالجزائر العاصمة انه ليست هناك أي"ندرة"في الأدوية بالمستشفيات الجزائرية، مشيرا إلى"التطور التدريجي"في مجال اقتناء هذه الأدوية منذ بضع سنوات.

وردا على تقارير إعلامية تشير إلى تسجيل "ندرة"مؤخرا في بعض الأدوية (كورتيكوستيرويد)، أكد السيد عياد خلال ندوة صحفية انه ليست هناك أي"ندرة" في التموين بهذه المواد على مستوى الهياكل الاستشفائية للبلد.

وأشار ذات المسؤول إلى الأدوية المعنية بهذه الندرة المزعومة، مؤكدا أن مادة واحدة فقط (ديكساميتاوزون)هي التي توقف إنتاجها لدى الممون الوطني الوحيد للصيدلية المركزية للمستشفيات وهذا، كما قال، لاعتبارات مرتبطة بالمنتج الأجنبي الأول.

وأضاف السيد عياد انه تم الحصول على رخصة استثنائية لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تمكن الصيدلية المركزية للمستشفيات من استيراده، مؤكدا أن هذا الدواء من المفروض أن يكون متوفرا بالجزائر خلال الأسابيع المقبلة.

واسترسل يقول هناك مخزون سيسمح بضمان احتياجات المستشفيات متوفر على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات، مشيرا إلى أن الندرة"ربما موجودة" على مستوى الوكالات الصيدلانية.

وحرص المتدخل على التذكير بأنه مع غياب علاج ما هناك"بدائل"أخرى (منها الأدوية الجنيسة) متوفرة دائما لتعويض العلاج.

وفي نفس السياق،أوضح ذات المتحدث أن دفتر شروط يلزم شركاء الصيدلة المركزية للمستشفيات بتليغه في مدة ثلاثة أشهر مسبقا في حالة ندرة محتملة،"تحت طائلة" العقوبات، حيث أكد أن هيئته تتعامل مع حوالي خمسين مصدر-منتج وطني و 250 مخبر صيدلاني عالمي.

وبعد أن أشار إلى"التطور التدريجي"في مجال اقتناء الأدوية منذ السنوات الأخيرة، أكد السيد عياد أن الجزائر قامت بشراء ما يعادل 75 مليار دينار جزائري سنة 2016، مقابل 62 مليار دج في 2015 و 57 مليار دج في 2014.

أما فيما يتعلق بتوزيع هذه المنتجات، تم تسجيل ما يعادل أكثر من 81 مليار دج سنة 2016 مقابل 74 مليار دج في 2015 و 64 مليار دج في 2014.

وفي سنة 2009 بلغ حجم شراء الأدوية مبلغ 27 مليار دج و بلغ ذلك المتعلق بالتوزيع مبلغ 26 مليار دج حسب ما صرح به السيد عياد.

وأضاف السيد عياد أنه بناء على 4270 دواء متضمن في مدونة النشاط الوطني وجهت 912 منها إلى الصيدلة المركزية للمستشفيات بما فيها 161 لمعالجة أنواع السرطان، مشيرا في ذات السياق إلى أن منظمة الصحة العالمية حددت ب 367 قائمة الأدوية التي يمكن أن توجه للتكفل بسكان كل بلد بما فيها 27 لعلاج السرطان.

كما لم يفوت المدير العام للصيدلة المركزية للمستشفيات أن يذكر أن الجزائر أصبحت"مرجعا" فيما يتعلق بتسعيرة الأدوية حيث نجحت في التفاوض على أسعار"منخفضة" مع المخابر الأجنبية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية