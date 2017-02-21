دربال للإذاعة : إستكمال تنصيب مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال استكمال عملية تنصيب مداومات الهيئة داخل وخارج الوطن في آجالها المحددة وفقا لما ينص عليه القانون. وأوضح دربال في تصريح للقناة الاذاعية الأولى أن اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات قد أشرفت على تنصيب كل المداومات على المستوى وطني و4دوائر بالخارج.

وقال دربال إن العملية تمت في ظروف حسنة ومقبولة مضيفا أن أعضاء الهيئة عبر كل الدوائر الانتخابية شرعوا في مباشرة مهامهم ومتابعة عملية المراجعة الاسثنائية للقوائم الانتخابية التي تنتهي يوم ال22 فيفري ليتم بعد ذلك متابعة عملية الترشيحات وباقي المهام المخولة لها قانونا .

وكانت الهيئة قد جددت في بيان لها التأكيد على "عزمها لأداء مهامها الدستورية وبذل مجهود أكبر لضمان انتخابات نظيفة تفضي إلى مزيد من الطمأنينة والاستقرار".

تنصيب مداومات بمقرات البلديات و ملحقاتها تسهيلا لعملية التصديق على استمارات التوقيعات الفردية

تعلم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الأحزاب السياسية المعنية بالتشريعيات المقبلة و قوائم الأحرارأنه تم وضع مداومات بمقرات البلديات و ملحقاتها تسهيلا لعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وفي بيان لها أوضحت الوزارة أنه تم وضع هذه المداومات "على مستوى المكاتب المخصصة لعملية التصديق بمقرات البلديات و ملحقاتها كل أيام الأسبوع إلى غاية العاشرة ليلا ما عدا الجمعةة تحسبا للإنتخابات التشريعية المقبلة و "تسهيلا لعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين.

المصدر:الاذاعة الجزائرية