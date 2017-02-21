تدمير 5 مخابئ للارهابيين بكل من تبسة، سكيكدة ،بومرداس والبويرة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،أمس الإثنين بكل من تبسة، سكيكدة، وبومرداس والبويرة من تدمير خمسة مخابئ للإرهابيين بها أسلحة و ذخيرة حسب ما أفاد به هذا الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي دمرت يوم أمس خمسة مخابئ للإرهابيين بكل من تبسة وسكيكدة (ن ع 5 ) وبومرداس والبويرة (ن ع 1)، كانت تحتوي على حزامين ناسفين ومقذوفات ومواد متفجرة و100 كيلوغرام من البارود ومنظاري ميدان وكمية من الذخيرة ومواد غذائية وأدوية.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثرعملية بحث وتفتيش بمنطقة بئر الذر بولاية الوادي(ن ع 4)، 460 هاتف نقال كانت مخبأة تحت الرمال, فيما تم حجز 6 أجهزة كشف عن المعادن و4 مولدات كهربائة و 5 مطارق ضاغطة بكل من تمنراست وغرداية.

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني49 مهاجرا غير شرعي من بينهم اثنان من جنسية سورية بكل من أدرار وبشار وتلمسان وإليزي والأغواط.

المصدر:واج