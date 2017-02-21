تصفيات البطولة العالمية: منتخب الجزائر للكرة الطائرة (أقل من 23 سنة) يواجه جزر موريس

قررت الإتحادية الأفريقية للكرة الطائرة إجراء البطولة لأقل من 23 سنة على شكل مواجهتين رسميتين بين منتخبي الجزائر وجزر موريس.

القرار اتخذ في آخر لحظة، وذلك بعد أن كانت البطولة تتجه نحو الإلغاء بسبب عدم تأكيد المنتخبات مشاركتها فيها.

ووفقا للقرار الجديد، فقد تم برمجة المباراتين بقاعة الدويرة (الجزائر العاصمة) والمتوج بها سيتأهل للبطولة العالمية لهذه الفئة المقررة في مصر.

وقد أبدى مدرب المنتخب الوطني سمير زيتوني استغرابه لتنظيم البطولة على هذا النحو وفي آخر لحظة، و هو ما أربك برنامج المنتخب في التحضير للمواجهتين.

وقال زيتوني للقناة الأولى:" الدورة مفاجئة لأنها كانت مقررة سابقا في جنوب أفريقيا قبل أن يتم إلغاؤها، وحاولت الجزائر تنظيمها لكن لم يتم ذلك بسبب قرار إلغائها، وفجأة يظهر في الأفق منتخب جزر موريس ويتقرر تنظيم المباراتين، وهو ما أربك تحضيراتنا لهاتين المواجهتين حيث أجرينا لحد الآن ثلاث حصص فقط".

واضاف:" لكن رغم ذلك سنسعى لتدارك التأخر في التحضير قدر الإمكان، وما يسعدنا أن غالبية لاعبي المنتخب كانوا ضمن منتخب أقل من 21 سنة وخاضوا البطولة الأفريقية لهذه الفئة ويتمتعون بإرادة كبيرة لتحقيق التأهل للبطولة العالمية".